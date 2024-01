Neige: où faire du ski, des raquettes ou de la luge en Belgique?

Les importantes chutes de neige survenues mercredi mais aussi dans la nuit de mercredi à jeudi permettent l'ouverture de neuf centres de sport d'hiver dans les cantons de l'Est. Jusqu'à 25 cm de poudreuse de poudreuse recouvrent le sol sur les hauteurs du pays.

La pratique du ski de fond est ainsi rendue possible au ski club de Weywertz (pistes tracées de 2, 4, 6, 8 et 13 km), à la Baraque Michel (pistes non tracées de 5, 6, 7 km ainsi que les jonctions de 25km et 12-17km), au Mont Spinette (pistes tracées de 4 et 11 km), au Signal de Botrange (pistes non tracées de 5, 6, 7 km et des jonctions de 13-15 km et 20 km), à Herzebösch (pistes tracées de 2, 5 et 9 km), à Losheimergraben (pistes tracées de 5, 8 et 12 km) et au Skihütte Mertes à Rocherath (pistes tracées de 3, 6 et 13 Km).