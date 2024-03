Nouvelles interdictions pour les fumeurs, quelles conséquences ? "La norme, c'est de ne pas fumer partout"

Ce soir, le Parlement s'apprête à voter une nouvelle loi qui va étendre les interdictions de fumer dans certains lieux publics, comme les parcs d'attractions, les zoos, ou encore autour de certains terrains de sport et dans les plaines de jeu. Voilà qui devrait impacter directement le quotidien des fumeurs et des non-fumeurs.

Selon le tabacologue et psychologue Martial Baudot, cette mesure est une bonne idée pour plusieurs raisons, notamment en termes de protection de la santé des non-fumeurs et de débanalisation du tabagisme, en particulier dans des lieux fréquentés par des enfants et des jeunes. Il souligne ainsi l'importance de changer l'image et la logique associées à la cigarette.