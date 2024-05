Nouvelles perturbations au carrefour Léonard: voici les zones qui seront impactées les 1er et 8 juin prochains

Les usagers de la route devront une fois de plus s'attendre à des retards importants les samedis 1er et 8 juin au carrefour Léonard, sur le ring de Bruxelles (R0) et sur la E411, a rapporté mercredi l'Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer).

L'entretien des parois latérales en béton à l'entrée et à la sortie du tunnel du ring intérieur doit être complètement terminé pour pouvoir entamer, le 1er juillet, l'entretien des dalles de sol. C'est pourquoi l'entrepreneur doit mettre les bouchées doubles. Le tunnel ne rouvrira donc pas au petit matin les samedis, comme cela était initialement prévu, mais à 16h00. Entre-temps, le tunnel de la E411 restera ouvert.