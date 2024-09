Pourquoi les Belgo-Marocains sont-ils de plus en plus nombreux à partir s'installer au Maroc?

De plus en plus de Belgo-Marocains, bien établis en Belgique, choisissent de partir vivre et travailler au Maroc, attirés par les nouvelles opportunités économiques et un climat plus favorable.

Ces Belgo-Marocains qui quittent la Belgique : combien sont-ils ? On ne sait pas, impossible d'avancer une estimation. Même le conseil de la communauté marocaine à l'étranger n'a pas de chiffres, étant donné que les Belgo-Marocains ont les deux nationalités et qu'ils sont dispensés de s'enregistrer au Maroc. C'est le politologue Hassan Bousetta qui nous l'indique.

C’est le début d’un phénomène. Ils sont nés en Belgique, ils ont grandi en Belgique, ils ont leur vie en Belgique et pourtant, de plus en plus de Belgo-Marocains choisissent de quitter Schaerbeek, Namur ou Verviers pour aller vivre et travailler au Maroc. Certains expliquent qu’en Belgique, ils se sentent bloqués et parfois même discriminés notamment au boulot.

Néanmoins, il a constaté cet été qu'on parlait beaucoup de ces possibilités de départ, tant en Belgique qu'au Maroc.

Plusieurs facteurs

Selon lui, le phénomène, qui reste minoritaire, concerne surtout les jeunes élites qui profitent des nouvelles opportunités qu'offre le Maroc. Il y a, parmi elles, on trouve le développement économique lié à la production d'énergie et le développement des infrastructures, notamment en matière de transports. Il évoque également la perspective d'organiser au Maroc de grands événements internationaux comme le Mondial de football ou la Coupe d'Afrique des Nations. Cela ouvre des opportunités, rend fier de son pays et en renforce l'attrait.

Ce sont tous ces éléments qui font réfléchir les jeunes diplômés belgo-marocains, en particulier les nomades digitaux qui n'ont besoin, pour travailler, que d'un écran et d'une connexion. Ça tombe bien, le Maroc est bien connecté.

Autre élément : depuis le début des attentats terroristes - mais ça, ça concerne surtout les musulmans - la difficulté à vivre leur religion en Europe, s'est accentuée. Et puis, il y a aussi la discrimination dont des Belgo-Marocains s'estiment victimes. Mais sur ce point, Hassan Bousetta indique que les choses ont bien évolué et que c'est loin d'être la principale cause des départs.