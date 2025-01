Quatre femmes sur dix continuent de boire de l'alcool au début de leur grossesse: un risque est pourtant présent

Les chercheurs recommandent aux femmes qui souhaitent devenir enceintes d'arrêter de consommer de l'alcool, du tabac ou de la drogue, dès le moment où elles arrêtent d'utiliser un moyen de contraception. Les chercheurs de la KU Leuven ont souhaité mener une étude objective sur la consommation d'alcool, de tabac et de drogue avant et pendant la grossesse.

Ils ont interrogé plus de 1.440 femmes sur leurs habitudes avant de découvrir qu'elles étaient enceintes et pendant. Les résultats montrent que huit femmes sur dix ont consommé de l'alcool, 10% ont fumé des cigarettes et 4,2% ont consommé de la drogue au cours de l'année précédant la grossesse.

La plupart des femmes ont complètement arrêté durant la grossesse, mais 5% d'entre elles ont déclaré qu'elles buvaient de l'alcool durant cette période, et 2 à 3% fumaient encore. L'étude met en exergue le fait que plus de quatre femmes sur dix consomment encore de l'alcool (41%) durant le premier trimestre de leur grossesse. Elles sont 7% à confier avoir fumé lors de ces trois premiers mois.

"Une grossesse saine commence avant d'apprendre qu'on est enceinte", a rappelé le chercheur Michael Ceulemans. "Les premières semaines après la conception sont cruciales pour l'implantation du fœtus et pour son développement en général. Nous conseillons aux femmes qui souhaitent tomber enceinter d'arrêter de boire de l'alcool ou de fumer (ainsi qu'à leur compagne ou compagnon, nldr) dès qu'elles cessent d'utiliser un moyen de contraception".