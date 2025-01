Quels grands évènements auront lieu en cette année 2025?

Nous sommes le 2 janvier 2025, l'occasion de se tourner vers cette nouvelle année et les grands moments qui nous attendent.

Les partenaires de l'Arizona sont proches d'un accord et devraient donc constituer une nouvelle majorité pour la fin du mois de janvier. Un gouvernement qui arriverait donc près de 8 mois après les élections. Si cela se confirme, on sera loin du record de 2020 avec une crise politique qui avait duré... 16 mois.

D'un point de vue politique, deux grands événements sont prévus prochainement. En janvier, on devrait avoir un nouveau gouvernement fédéral. Bart De Wever, le formateur, l'a promis dans un communiqué publié dimanche soir dernier.

D'un point de vue judiciaire. Un procès important devrait se tenir chez nous cette année. Celui concernant le drame de Strépy-Bracquegnies qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés.

Le républicain va retrouver les bureaux de la Maison Blanche et ce retour présage un voyage des Américains sur la Lune, sur Mars. Une plus grande place accordée aux cryptomonnaies. Des lois anti-immigrations plus sévères. La menace que les États-Unis quittent l'OTAN et d'autres organismes en faveur du climat, mais peut-être plus de pouvoir d'achat pour les Américains.

Politique toujours, mais à l'international, tous les regards se porteront le 20 janvier prochain sur Donald Trump. Ce jour-là, il sera investi 47e président des États-Unis. C'est donc reparti pour un tour.

La chambre du conseil a décidé de poursuivre Paolo Falzone pour meurtre devant une cour d'assises. La chambre des mises en accusation doit confirmer cette décision. L'audience a lieu le 10 février prochain. En cas de confirmation, le procès pourrait avoir lieu cette année encore.

A l'étranger, on suivra les conflits au Proche-Orient et en Ukraine.

En Ukraine d'abord avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui sera déterminante. Le républicain veut diminuer l'aide américaine.

Au Proche-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas Palestinien s'enlise malgré les tentatives pour un cessez-le-feu. La Syrie est à un tournant de son histoire avec le départ de Bashar El Assad. Et la région vit en plus sous la menace iranienne.

D'un point de vue sportif, pas de grande compétition comme des JO cette année. Non, mais un événement peut-être... La possible retraite du basketteur LeBron James. Le champion vient de fêter ses 40 ans cette année, et son contrat arrive à échéance avec les Lakers après la saison 2025 - 2026.

Il y aura aussi l'Euro féminin de foot cette année. Enfin, d'un point de vue culturel, on suivra la reformation d'Oasis et de BTS. Deux groupes qui touchent 2 générations différentes et qui ont promis de retrouver leurs fans à l'été.