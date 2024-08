Rentrée scolaire: près de sept cantines scolaires sur dix obtiennent un rapport favorable de l'Afsca

La plupart des cuisines scolaires qui n'ont pas obtenu un résultat favorable ont reçu un avertissement (487). Cela signifie qu'il y a des points à améliorer mais que la santé des enfants n'est pas directement menacée. En outre, 17 PV ont été émis et deux cuisines scolaires ont fait l'objet d'une fermeture temporaire. Les mesures nécessaires ont été prises et, après un nouveau contrôle, elles ont pu rouvrir dans les deux semaines.

En 2023, 66% des cantines scolaires ont obtenu un rapport favorable de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), annonce cette dernière par voie de communiqué vendredi. Chaque restaurant scolaire est contrôlé tous les deux à quatre ans, selon que les repas sont préparés sur place ou non.

"Les non-conformités les plus courantes aux règles d'hygiène dans les cuisines scolaires concernent l'hygiène des mains (par exemple : insuffisance de lavabos, absence de robinets sans contact et/ou de moyens de lavage et de séchage hygiéniques), une hygiène personnelle insuffisante, l'absence de vêtements propres et une propreté insuffisante des surfaces sur lesquelles les aliments sont préparés", détaille l'Afsca.

Par ailleurs, l'Agence dispense des formations gratuites à destination des employés de cuisines de collectivités. En 2023, 1.595 personnes ont suivi cette formation entièrement gratuite.