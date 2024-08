Robbe Ghys croit en une médaille dans la Madison

Il y a trois ans, Ghys avait participé aux Jeux de Tokyo aux côtés de Kenny De Ketele, aujourd'hui devenu entraîneur. Le duo avait terminé à une ingrate quatrième place au Japon. "Je suis un coureur différent désormais et Lindsay a énormément progressé dans la discipline ces dernières années", a-t-il déclaré vendredi après l'entraînement dans le Vélodrome. "Si je le prépare bien pour le sprint, il est l'un des plus rapides et il ne pourra alors pas être battu par trois coureurs. A Tokyo, avec Kenny, j'étais proche de l'objectif. Maintenant nous visons une médaille, j'y crois vraiment."

Robbe Ghys, 27 ans, a déjà vécu un été intense après avoir roulé sur le Tour de France pour Alpecin-Deceuninck. "La première semaine a été un peu difficile, l'équipe n'a pas obtenu de résultat. Puis on s'est lancé et nous avons remporté trois victoires (avec Jasper Philipsen, ndlr). L'attention s'est ensuite progressivement focalisée sur Paris et j'ai essayé de ne pas trop dépenser d'énergie. Quatre jours après le contre-la-montre, des entraînements avec la poursuite par équipes étaient déjà au programme et c'était un choc pour le corps. Mais de jour en jour, je me suis rapproché des sensations que je vise pour lundi."