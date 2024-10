"S'il y avait un mouvement": Bruno Venanzi exclut un retour au Standard, mais...

Bruno Venanzi, cofondateur du fournisseur d'électricité Lampiris et ancien président du Standard de Liège, était l'invité du RTL Info Signatures de ce mercredi 23 octobre.

Alors qu'il avait vendu le club à 777 Partners en 2022, on ne peut pas dire que le groupe américain ait particulièrement connu un grand succès avec le Standard.

Président du Standard de Liège de 2015 à 2022 et également cofondateur de Lampiris, Bruno Venanzi était l'invité de RTL Info Signatures. L'occasion pour lui d'évoquer la situation actuelle du club belge, ainsi qu'un éventuel rachat du Standard.

Et maintenant que le club est de nouveau en vente, Bruno Venanzi pourrait-il se laisser tenter par un rachat ? Sur ce sujet, l'homme se montre ferme, avec cependant une petite nuance. "Non, j'ai tourné la page. Je ne souhaite plus investir dans un club de foot", explique-t-il.

Cependant, il ajoute une précision qui pourrait plaire aux fans du club : "Éventuellement, s'il y avait un mouvement de socios, j'achèterais évidemment une action".

Un autre sujet évoqué est l'avenir du Standard. Alors que la saison précédente a été plus que délicate et que celle de cette année est en dents de scie, quel type d'investisseur le club doit-il attirer ?

"Il faut un investisseur fort, ou bien plusieurs investisseurs. Je pense que c'est mieux, car une de mes erreurs a été d'acheter seul. Il faut donc des investisseurs solides, qui aiment le club et qui ont les moyens de réinvestir. Car dans le football, c'est tout de même une question d'argent. Si on veut être compétitif et espérer obtenir des dividendes, il faut investir".