Suppression de 150 emplois chez Emeis (ex-Orpea): des actions menées dans 10 maisons de repos

Des actions locales se traduisant par des arrêts de travail et des moments d'information du personnel seront dès lors organisées dans certaines résidences du groupe à partir de jeudi. "La sécurité des résidents-habitants sera au cœur des préoccupations du personnel lors de ces actions", précise le front commun.

Les maisons de repos concernées

Brabant Wallon

Closière Cornet

Belle Alliance

Bonaparte

Jean de Nivelles

Liège

Clos sur la fontaine

Hainaut

L'Adret

Bruxelles

Jardins d'Ariane

Terrasse des hauts prés

Longchamps

Château d'or

Le 20 novembre, la branche belge du groupe Emeis a annoncé son plan de restructuration à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. La décision a été prise pour "mieux aligner la main-d'œuvre par résidence par rapport au nombre de résidents", s'est justifiée l'entreprise. Le groupe a décidé de vendre cinq maisons de repos et fermer deux résidences services à destination des aînés.

Emeis dispose actuellement de 51 maisons de repos et de soins (MRS) et de 17 résidences services en Belgique. Parmi les maisons de repos concernées par la restructuration, trois sont situées en Wallonie: Château Dumont à Comines, Sérénité à Warneton et Saint-François à Saint-Nicolas (Liège). Deux résidences services, à Leerbeek et Dilbeek en Flandre, vont par ailleurs cesser leurs activités.