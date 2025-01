"Toute aventure a un chemin semé d'embûches": les Delhaize récemment franchisés sont-ils rentables?

Depuis le 6 novembre dernier, l’ensemble des 128 magasins concernés sont gérés par des indépendants. Aujourd'hui, ces nouveaux patrons sont fiers d’afficher des chiffres d’affaires en augmentation. Pour Nicolas Berger, propriétaire d'un Delhaize à Marche-en-Famenne, il faut compter plus 20 % en moyenne après quatorze mois de reprise. Et 10% à 25 % de hausse pour Thibault Raymakers, propriétaire d'un Delhaize à Jambes, après bientôt un an de franchise.

"Quand c'est centralisé, c'est beaucoup plus technocrate et donc c'est moins réactif sur le terrain. Nous, on peut vraiment être à l'écoute des clients", confie Thibault Raymakers. "Il y a une tenue générale du magasin, un travail avec les produits et fournisseurs locaux. On a rendu l'organisation de travail beaucoup plus efficace. Et l'ouverture du dimanche qui est un plus également", ajoute Nicolas Berger.

Des bilans peu satisfaisants

Seulement, voilà, malgré ces bons résultats, le bilan n'est pas entièrement satisfaisant, comme l'affirme Thibault Raymakers : "On ne va pas encore vers la rentabilité parce que c'est un petit peu trop tôt". "On a des coûts historiquement élevés qui sont des contrats avec des fournisseurs qui coûtaient trop d'argent, des coûts salariaux. Aujourd'hui, les salariés Delhaize ont des revenus qui sont quand même conséquents. On avait prévu des déficits sur les premières années", confirme Nicolas Berger.

Mais parmi les 128 repreneurs, certains se plaignent de ce manque de rentabilité. "Les exploitants affirment qu'ils luttent contre des marges serrées et des frais de personnel élevés. "Nous ne réalisons pas les bénéfices que nous devrions normalement réaliser", ont-ils déclaré", a ainsi écrit Gondola Magazine.