Troisième titre paralympique pour Laurens Devos: "C'est le plus beau"

Devos a sauté sur la table après sa victoire et a célébré avec le geste 'Ice in the veins' (glace dans les veines). "Je voulais faire quelque chose de spécial et j'ai pensé que c'était approprié", a-t-il souri. "Le geste du bras signifie que tu peux rester calme en toutes circonstances et c'est ce que j'ai montré ici. J'ai décroché l'or pour la troisième en tant que grand favori. Ce n'était pas facile, car tout le monde voulait me battre. La pression était grande. J'ai dû me battre pour cela et élever mon niveau à chaque fois."