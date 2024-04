Un trait rouge pour lutter contre les violences autour des terrains: voici la campagne de l'association des clubs francophones

Une violence que dénonce un arbitre de 23 ans. Il y a un an, un jeune joueur et son père ont agressé verbalement Thomas Demazy, puis physiquement avec un coup à la tête. "Après ça, on se pose des questions, on se demande pourquoi on fait ça. Pourquoi chaque week-end on fait ça, on s'expose aux critiques et aux agressions ?"

Mehdi Sayoud forme des arbitres : il conseille les nouvelles recrues. "J'essaie de leur faire comprendre qu'ils doivent se détacher de ces mots, que ça va prendre du temps mais qu'une carapace se forgera autour d'eux", témoigne-t-il.

Avec cette campagne, l'association des clubs francophones de football espèrent sensibiliser tous les acteurs du milieu. Les supporters mais aussi les coachs et les joueurs.