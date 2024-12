Une vidéo époustouflante: Céline filme l'instant exact où la foudre touche un avion au-dessus de Bruxelles

L'image est rare et la dashcam de Céline l'a immortalisée. Dimanche après-midi, un avion qui venait de décoller de l'aéroport de Bruxelles a été touché par la foudre.

Dimanche après-midi, Céline circulait sur le ring extérieur de Bruxelles. Lorsqu'elle arrive au niveau de Zaventem, un avion décolle de l'aéroport de Bruxelles. C'est à ce moment que Céline a été témoin d'un phénomène très impressionnant : "L'avion a été frappé par le tonnerre (sic)", nous raconte-t-elle via le bouton orange Alertez-nous. "J'ai une magnifique vidéo."

"L'avion a décollé à 13h20 ce dimanche de Brussels Airport et peu de temps après, l'aile droite a été frappée par la foudre", raconte Laeticia, passagère du vol, qui a vécu les faits au plus proche. Ça n'a pas été la panique à bord, souligne notre interlocutrice: "Il ne s'est rien passé. Nous avons continué à voler normalement."

Toutefois, l'appareil a été contraint d'opérer un demi-tour au-dessus de l'Allemagne par mesure de sécurité. Ainsi, après un peu moins d'une heure de vol, l'avion dont le trajet initial était Bruxelles - Hurghada (Égypte) s'est posé à Zaventem.

"On nous a déposés à l'aéroport avec un bon de 10€ pour se restaurer et vers 17 heures, on a appris qu'on allait être relogés pour, peut-être, reprendre un avion demain", continue Laeticia.