"On veut sauver l'école telle qu'elle est": des enseignants en colère forment une chaîne humaine d'un kilomètre au coeur de Liège

"On renonce à la moitié de notre salaire de cette semaine, 10 heures sur 20, et on est prêts à y renoncer jusqu'au bout. On a nos compagnons, nos familles qui sont derrière et tout le monde nous comprend", confirme l'une des participantes. Dans leur viseur, il y a notamment Valérie Glatigny, la ministre de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La grève des enseignants entrait ce mardi dans sa deuxième journée. Les actions localisées se sont multipliées dans diverses régions. Du côté de Liège, par exemple, de nombreux professeurs se sont réunis pour former une chaîne humaine longue de plus d'un kilomètre. Comme un symbole, elle s'achève aux pieds de la statue de Charlemagne.

Cette dernière n'arrive pas à convaincre la plupart des manifestants. Comme Romain, par exemple, professeur en technique de qualification. "Je me tracasse pour mes élèves, moi, je ne suis pas encore nommé non plus. L'histoire de la nomination du CDI, on n'y croit pas non plus. La ministre a beau parler, je crois qu'elle nous ment quand même pas mal", peste-t-il au micro de Mathieu Langer.

Fermeture de sections et réorientation des élèves restent pour eux inacceptables. "Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'ils changent leurs orientations qu'ils ont écrites dans l'accord gouvernemental. On veut sauver l'école telle qu'elle est maintenant et on ne veut pas aller vers un système à l'américaine où pas tous et toutes les enfants ont droit à l'école", embraye Jorre De Witte, le Secrétaire Régional CGSP - Enseignement à Liège.

À lire aussi Grève des enseignants: Valérie Glatigny répond à la colère des enseignants

Au total, 2500 manifestants étaient présents. Si rien ne change, le secteur de l'enseignement prévoit d'autres actions en mars et en avril.