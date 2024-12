Violences sexuelles dans l'Église: un plan d'action "renforcé" dévoilé, en quoi consiste-t-il?

La Conférence des Évêques de Belgique a présenté un projet de plan d'action renforcé pour les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, basé sur une enquête et des recommandations, incluant un meilleur accompagnement, des mesures de prévention et la création d'un coordinateur national.

Un projet de plan d'action "renforcé" a été présenté samedi par la Conférence des Évêques de Belgique à l'issue d'une journée de rencontre pour les victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, organisée par la fondation Dignity. Le projet se base sur les résultats d'une enquête menée par l'Église, en collaboration avec la KULeuven, auprès des victimes.

L'enquête en ligne, lancée en juin dernier, a interrogé 97 victimes d'abus dans l'Église. Parmi elles, une majorité considère que l'accueil et l'accompagnement fournis par l'Église sont "positifs", selon la Conférence des Évêques. Cependant, un groupe important a signalé des domaines nécessitant des améliorations, notamment en matière d'empathie, de reconnaissance et de soutien structurel. Les victimes mettent en avant des besoins tels que l'indemnisation financière, l'aide psychologique et l'accompagnement spirituel.