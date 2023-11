Voici ce que dépensent les Belges en moyenne pour les décorations de Noël: "J'ai déjà installé mon sapin"

Les ventes de décoration de Noël ont déjà commencé, parfois depuis octobre dans certains magasins. C'est plus tôt que par le passé. Dans un magasin de Louvain-la-Neuve, Lola s'y prend bien à l'avance en matière de décoration. "J'adore Noël. J'ai déjà installé mon sapin hier et je fais encore des petites décorations que j'achète aujourd'hui", confie la cliente.

Acheter ses décorations dès maintenant, c'est parfois pour le simple plaisir d'en profiter plus longtemps, mais il s'agit aussi d'une question d'argent. Le budget moyen des Belges pour Noël s'élève à 568 euros. Une augmentation de 43 euros par rapport à l'an dernier et 27 euros sont consacrés aux décorations. "Si on veut décorer entièrement son sapin, on fait des achats petit à petit. Si on veut bien faire, on a quelques centaines d'euros à investir mais on garde (les décorations) pendant des années", explique Sylvie Brachmanski, responsable d'un magasin de décorations de Noël.



Elle constate que les achats sont plus précoces cette année. Mais quand faut-il installer son sapin décoré ? Quelques semaines avant Noël, quelques jours plus tôt ou bien la veille ? Selon la tradition, les avis divergent sur la question...