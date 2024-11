Votre voiture est-elle trop grosse? Le stationnement pourrait vous coûter plus cher

Paris, Lyon, Grenoble... De plus en plus de villes mettent en place un tarif de stationnement majoré pour les véhicules les plus imposants, SUV en tête. Un mouvement qui pourrait bien s'étendre à d'autres villes européennes, y compris en Belgique.

Face à l'augmentation du nombre de SUV et de voitures toujours plus grandes et lourdes, certaines villes ont décidé de prendre des mesures pour limiter leur impact sur l'espace public et l'environnement. L'une de ces mesures est la mise en place d'un tarif de stationnement majoré pour les véhicules les plus imposants.

Paris, pionnier en la matière

Depuis le 1er octobre 2024, la capitale française a triplé le prix du stationnement pour les SUV et les voitures de plus de 1,6 tonne, quel que soit leur âge. Les véhicules électriques de plus de 2 tonnes sont également concernés. Concrètement, le stationnement d'un SUV dans les arrondissements centraux de Paris coûte désormais 18 euros par heure, contre 6 euros auparavant.