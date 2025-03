Manger du poisson sans se ruiner: quelles sont les meilleures alternatives?

En Belgique, le cabillaud, la sole et le saumon dominent les étals, mais il existe bien d'autres poissons moins connus, plus abordables et tout aussi savoureux. Comment faire les bons choix sans exploser son budget ? Plongée dans les coulisses du marché du poisson.

Le prix est souvent un frein à la consommation de poisson. En Belgique, les best-sellers restent des espèces relativement coûteuses comme la sole, la lotte, le cabillaud, le saumon ou encore le turbot. Pourtant, il existe des alternatives bien plus accessibles, comme l’explique Michael, poissonnier à la poissonnerie CLAES : "Quand un client me dit que le poisson est cher, je lui réponds que tout dépend de ce qu’il choisit. La sole ou la lotte seront toujours chères. Mais prenez des maquereaux, des sardines, du hareng ou encore des petits poissons bleus : ils sont tout à fait abordables et on peut se permettre d’en manger plusieurs fois par semaine".

Autre option intéressante : la barbue, un poisson proche du turbot, mais moins onéreux, ou encore le sébaste, longtemps sous-estimé, mais qui gagne en popularité.