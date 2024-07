"Plus personne ne vole, plus personne ne vit": le retour du beau temps va-t-il sauver les abeilles et la production de miel?

Le retour des vrais beaux jours devient une condition cruciale pour nos apiculteurs. La météo froide et pluvieuse du printemps est à l'origine de mauvaises récoltes du moment. Et le chiffre est interpellant, certains n'ont produit que 10% d'une saison normale. C'est le cas à Court-Saint-Étienne.

Les abeilles bourdonnent enfin, mais cet apiculteur a fait face à une terrible découverte au printemps. "J'ai entendu dire que ça fait 200 ans qu'on n'avait plus vu ça", indique Luc Pochet, apiculteur. "Et on découvre qu'il n'y a plus personne qui vole, il n'y a plus personne qui vit. Tout est mort dans le fond de la ruche. On ouvre, il n'y a plus personne qui vit. Elles sont mortes de faim."

Des ruches entières de 20 à 30 000 abeilles ont été décimées. Elles n'avaient plus rien à manger. En cause: les conditions météorologiques. En raison de l'hiver doux, la reine a continué à pondre et les abeilles n'ont plus eu suffisamment à manger. Au printemps, les températures étaient au contraire trop basses. "Il faisait froid, il pleuvait", se rapelle Luc Pochet. "Quand il pleut, le nectar est rincé. Et quand il fait froid, le nectar ne monte pas dans les fleurs. Donc les abeilles, encore une fois, ont eu un problème de nourriture."