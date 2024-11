"Une menace pour l'Homme": voici pourquoi la disparition des baleines pourrait énormément nous impacter

Le militant écologiste et défenseur des baleines Paul Watson croupit encore en prison au Groenland. Le Japon réclame son extradition depuis 2012, l'accusant d’obstruction à une activité commerciale, mais aussi d’être co-responsable de dommages et blessures lors de heurts avec un baleinier japonais. Mais au fond, pourquoi les baleines sont-elles si importantes à préserver ?

Les mammifères marins, a fortiori ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, jouent un grand rôle régulateur pour la biodiversité. "Si ces animaux-là disparaissent, d'autres espèces vont proliférer, au détriment d'autres, et on va arriver dans une situation complètement déséquilibrée, et ça aura même des conséquences au niveau des pêcheries", prévient Thierry Jauniaux, vétérinaire, spécialiste des mammifères marins à l’Université de Liège. "Certaines espèces de poissons vont peut-être proliférer au détriment d'autres, et donc des espèces qui sont commercialisées vont peut-être disparaître", ajoute-t-il.

Dans les eaux froides arctiques et antarctiques, les grands cétacés se nourrissent notamment de plancton. "Si les grandes baleines disparaissent, ce plancton pourrait proliférer au détriment d'autres espèces."