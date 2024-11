Info trafic: ça se complique fortement sur le ring de Bruxelles

07h30 Le ring de Bruxelles se bouche Les files s'intensifient quelque peu à l'approche de la Capitale sur la E40 Liège-Bruxelles avec maintenant 15 minutes à ralentir depuis Bertem. 15 minutes également à ajouter sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles. Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. (+10 min) On signale à l'instant un accident en sortie de Bruxelles sur l'E40 Bruxelles-Gand à hauteur de Grand-Bigard. 2 bandes sont obstruées vers Gand. Cet accident provoque l'augmentation des files sur le ring en extérieur entre Expo et Dilbeek vers le virage de Forest (+20 minutes)

07h09 Peu d'évolution à noter Un accident est toujours présent en région liégeoise sur la Nationale 652 à hauteur de Wanze. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens de circulation suite à un véhicule qui a percuté un poteau. A Bruxelles, ce sont les files habituelles sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem puis plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+10 min) En extérieur, on compte 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle suite à la zone de Chantier à Anderlecht. Début des files aussi sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) On vous rappelle enfin que ce mercredi, les agriculteurs sont de retour dans les rues de Bruxelles. Toute la journée, la Rue de la Loi (entre le Rond Point Schuman et la Petite Ceinture) ainsi que le Tunnel Reyers sont fermés à la circulation. Les rues avoisinantes à la Rue de la Loi et au quartier européen pourraient également subir des perturbations.

06h29 Un accident de moins L'accident sur la nationale 629 à Jalhay a été dégagé. Le second sur la Nationale 652 à Wanze est toujours en cours avec une chaussée fermée. Les premières files sur le ring de Bruxelles entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. (+/- 10 minutes)