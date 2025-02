Info trafic: comment circule-t-on ce jeudi matin?

06h51

Ralentissements près des chantiers du ring de Bruxelles

Dans l'ensemble, tout roule encore très bien à cette heure-ci sur notre réseau routier.

Pas de stress si vous devez prendre la route, même si plusieurs portions du ring de Bruxelles commencent tout doucement à se charger.

Vous perdez 5 minutes à chaque fois à l'approche des trois chantiers du ring. 5 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht, en direction de Forest. À l'approche du chantier de Vilvorde aussi entre Grimbergen et Machelen, direction Zaventem. Enfin, 5 minutes également de perdues entre Wezembek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.