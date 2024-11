Info trafic: un accident sur l'E19 complique l'accès à la capitale, voici l'état de la circulation ce vendredi matin

10h11 Nouveaux ralentissements dbdsbfiulsehfuisef

08h59 Toujours des ralentissements Toujours 20 minutes de ralentissements sur l'E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine vers Charleroi (+20 min). 10 minutes en amont sur l'E19 entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies. Peu de choses à signaler ce matin ce qui nous permet de vous rappeler que Bruxelles Mobilité signale des travaux ce weekend entre ce soir 22h et lundi 06h au niveau du Pont Nord de la Place Sainctelette qui sera fermé à la circulation. Il s'agit du Pont qui traverse le canal direction sortie de ville. De nombreuses perturbation sont attendues en raison de ces travaux. Il est recommandé d'éviter cette zone en voiture. La sortie Sainctelette du Tunnel Annie Cordy sera également fermée.

08h39 Un accident sur l'E19 complique la situation Comme depuis ce matin, peu d'incidents à signaler sur nos routes... Des files un peu plus longues que d'habitude sur l'E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine vers Charleroi (+20 min) Toujours 20 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard et sur le ring extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers le Virage de Forest. L'accident sur l'E19 à hauteur de Machelen complique toujours l'accès à la Capitale si vous venez d'Anvers (+25 minutes de Zemst à Machelen)

08h09 Pas grand chose sur les routes Très peu de choses à signaler ce vendredi matin. Les plus longues files repérées sont sur : --> L'E19 Anvers - Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen (+25 min) et cela suite à un accident obstruant une bande à hauteur de Machelen. --> Le ring extérieur entre Zellik et Anderlcht-Nord (+15 min) --> Le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard (+15 min) --> Dans le Hainaut sur l'E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine vers Charleroi (+15 min) --> Et sur cette même E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Antoing (+15 min). Ces files sont dues à des travaux de longue durée qui vont se terminer le 2 décembre prochain.

07h29 Accident sur l'E40 Très peu d'évolution au niveau de votre circulation. Un accident a été signalé en bande de gauche peu après 7h sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur du Parking d'Everberg. Il provoque seulement quelques coups de frein pour l'instant entre Bertem et Sterrebeek. Les seules files à évoluer sont celles du ring extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle (+15 min)

07h09 Véhicule en panne Un véhicule est signalé en panne sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard en bande de gauche en direction de Halle. 15 minutes de ralentissements entre Zellik et Anderlecht-Nord. Sinon, c'est assez calme ce vendredi avec les files traditionnelles sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+10 min) On en profite pour vous prévenir si vous êtes frontaliers et que vous vous rendez chaque matin au Luxembourg, des travaux de longue durée débutent ce vendredi sur le prolongement de l'E411, sur l'A6 entre les sorties "Mamer" et "Capellen" soit un tronçon de 2 km. Ces travaux vont réduire la vitesse de 130 km/h à 70 km/h dans les deux sens de circulation et ce jusqu'à l'été 2026

06h31 Files habituelles mais légères sur le ring intérieur Pas beaucoup d'évolution au niveau du trafic. Les seules files présentes (et encore légères) sont les files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Dans l'autre sens, en extérieur, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. On signale tout de même à l'instant un accident en bande de droite en direction de Bruxelles sur l'E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Alost.