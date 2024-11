Altercation mortelle entre deux ours à Pairi Daiza: pourquoi l’un deux n’a-t-il pas pu être sauvé?

Réaction d’urgence

Face à l’urgence, un agent de sécurité a été appelé en renfort. Plus de dix balles à blanc ont été tirées pour tenter de détourner l’attention des ours, mais sans effet. Les soigneurs ont également tenté d’attirer les animaux avec de la nourriture, sans succès.

En dernier recours, un engin de chantier a été dépêché dans l’enclos pour tenter d’interrompre le combat. "On a pris le risque de rentrer avec cet engin, on a été chercher l'animal blessé, on l'a chargé dans la pelle de l'engin et puis on est ressorti", explique Pierre Gillet, vétérinaire à Pairi Daiza.

Malgré tous ces efforts, les blessures infligées à Dacq, un ours de 15 ans, se sont avérées trop graves. L’animal n’a pas pu être sauvé.