Bellewaerde accueille une nouvelle girafe de Rothschild

La zone dédiée aux girafes et baptisée "La savane" a en effet été rénovée et agrandie pour accueillir un plus grand nombre d'animaux. En outre, les enclos sont désormais chauffés de manière durable grâce à l'énergie géothermique, des lits de sable ont été posés et la savane a été équipée de meilleures installations.

Zuri y rejoint Dumisani, mâle de 4 ans et demi, et deux femelles, Kamala (3 ans) et Safiya (4,5 ans).