Brésil: un couple de cigognes sauvé des flammes du Pantanal

Mais ils sont arrivés plus tôt cette année, avec pas moins de 3.451 foyers d'incendie identifiés depuis janvier, vingt fois plus qu'en 2023 à la même époque.

Mais cette fois, les touyouyous ont été sauvés par une opération coordonnée par une ONG et plusieurs organes publics. La mission : créer une sorte de périmètre de sécurité autour du nid, perché sur un lapacho (Handroanthus impetiginosus), un des plus grands arbres du Pantanal.

Une initiative couronnée de succès : le couple est sain et sauf et n'a pas dû s'exiler comme l'an passé.

"Il faut célébrer ces petites victoires, car c'est ce qui nous donne la motivation pour continuer", dit à l'AFP le biologiste Sergio Barreto de Aguiar, 42 ans, responsable technique de l'Institut de l'Homme du Pantanal (IHP), qui a pris part à cette opération avec les pompiers et le Groupe de secours technique aux animaux (Gretap-MS).

- Bio-indicateur -

De leur nom scientifique jabiru mycteria, les touyouyous sont reconnaissables par leur col rouge, leur plumage blanc et leur tête, leur bec et leurs pattes noires. Ils se nourrissent de poissons, de petits mollusques et de crustacés.

Cette espèce est considérée comme un symbole du Pantanal, raison de plus pour surveiller de près leur nid.

"Nous venons régulièrement pour voir si le feu n'est pas revenu, et les pompiers sont toujours à disposition pour asperger les lieux à nouveau si nécessaire", assure Sergio Barreto de Aguiar.

Le touyouyou est aussi bio-indicateur, qui témoigne de la bonne santé de l'écosystème.

"C'est une espèce qui souffre beaucoup lors de cette période (d'incendies). Quand on voit ces animaux bio-indicateurs, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, cela veut dire que le reste de la faune est également présente", précise le biologiste.

Mais tous les oiseaux n'ont pas eu la même chance que le couple de touyouyous. Non loin de leur nid, un pivert a été retrouvé mort, sans signe de brûlure ou de lésions externes.

"C'est le problème des incendies, ils peuvent être mortels non seulement à cause des brûlures, mais aussi à cause de l'inhalation de fumée, qui cause des problèmes respiratoires. Nous avons retrouvé de nombreux oiseaux morts pour cette raison", déplore Sergio Barreto de Aguiar.