La statue de l'éléphant de l'AfricaMuseum retrouve ses couleurs d'origine

La "statue d'un éléphant africain" est l'œuvre du sculpteur belge Albéric Colin. Réalisée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1935 à Bruxelles, elle représente un éléphant chevauché par trois guerriers africains. En 1938, elle a été placée face à l'Africa Museum de Tervueren.

L'armature intérieure de la sculpture en béton armé s'est dégradée au fil des années, provoquant fissures et infiltrations d'eau. La corrosion a été retirée, les éléments fragiles consolidés, et les parties manquantes remplacées, comme l'extrémité de la trompe de l'éléphant, et les lances des guerriers. Peinte en blanc crème avant les travaux, la sculpture a retrouvé sa couleur gris clair d'origine. La statue ainsi rajeunie devrait être plus résistante aux conditions météorologiques.