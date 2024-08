La ville de Genk utilise des pièges numériques pour contrôler la propagation des rats

À Genk, les nuisances causées par les rats ne seront plus combattues avec du poison, mais à l'aide de pièges numériques qui détectent rapidement la présence de ces nuisibles. D'ici mai prochain, la ville prévoit ainsi de ne plus utiliser de raticides.

Dans une première phase, les rats sont attirés avec de la nourriture, puis, après un certain temps, le piège est activé. Ces nouveaux pièges numériques ont fait l'objet d'essais. En un peu moins de deux mois, un total de 111 rats ont ainsi été éliminés de cette manière.

Une fois les pièges posés, ils peuvent être facilement surveillés via une application. Celle-ci indique instantanément quand un rat a été attrapé, ainsi que sa taille. De cette manière, les dératiseurs peuvent contrôler et vider les pièges de manière ciblée et efficace. Ces dispositifs détectent en outre l'activité des rats, ce qui permet d'identifier efficacement la cause de leur prolifération et de maintenir leurs populations sous contrôle.