Près de 900 foyers de fièvre catarrhale recensés en Belgique

Si l'augmentation est importante, il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter selon l'Afsca. La propagation de cette maladie virale - qui a une évolution saisonnière - se déroule comme attendu, souligne la porte-parole de l'Agence, Hélène Bonte. Une fois l'été terminé, lorsque les températures redescendront en dessous de 10 degrés Celsius et que le froid paralysera l'activité des insectes piqueurs - vecteur du virus -, aucun cas ne devrait plus être découvert, précise-t-elle.

Parmi les provinces les plus touchées figurent celles d'Anvers, de Liège et du Limbourg avec respectivement 161, 133 et 129 foyers. En Wallonie, on dénombre 75 foyers à Namur, 52 dans le Hainaut, 40 au Luxembourg et 30 dans le Brabant wallon. De l'autre côté de la frontière linguistique, 123 foyers ont été enregistrés en Flandre orientale, 117 dans le Brabant flamand et 14 en Flandre occidentale.