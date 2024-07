Cette nouvelle technologie devient obligatoire dans tous les véhicules neufs: "Ça clignote et on va avoir un signal sonore"

C'est une nouvelle petite alarme qui résonne dans la voiture. Il s'agit de l'aide à la vitesse intelligente, aussi appelée ISA (Intelligent Speed Assistance) ou AIV (Adaptation intelligente de la vitesse). "La voiture détecte que la limitation de vitesse est à 50 km/h. On va dépasser cette vitesse. Ça commence à clignoter et on va avoir un signal sonore", nous montre René Aerts Jr, porte-parole de Volvo.

La voiture détermine ce dépassement de vitesse grâce à ses capteurs et aux données GPS. Un système efficace, mais qui ne remplace pas la vigilance du conducteur. "Par exemple, s'il y a des travaux ou s'il considère sur l'arrière d'un camion une limitation de vitesse qui n'est pas en fait pour la route. C'est aussi au conducteur à s'adapter à son environnement", nuance le porte-parole.