La Renault 5, citadine électrique qui fait le buzz, sacrée Voiture de l'année à Bruxelles !

La récompense existe depuis 1964 et est remise à l'issue d'une évaluation approfondie par 60 journalistes spécialisés, de 23 pays différents, sur la base de critères tels que le confort, la sécurité, la maniabilité, le respect de l'environnement, l'innovation technique, le plaisir de conduire ou le rapport qualité-prix.

La Renault 5/Alpine A290 est la Voiture de l'année 2025 ! Pour être éligible, une voiture doit être lancée en tant que modèle entièrement nouveau dans au moins cinq pays européens au cours de l'année précédant la proclamation. Le jury dresse chaque année une longue liste de candidats possibles (pour cette édition, il y avait 42 modèles différents) et en tirent une liste restreinte de sept voitures, qui sont réunies en un seul lieu pour des essais routiers approfondis. Chaque juge répartit ensuite 25 points entre les sept candidats, une seule voiture obtenant le plus grand nombre de points.

Les jurés ont donc désigné la Renault 5/Alpine A290 comme Voiture de l'année 2025. Les six autres finalistes étaient l'Alfa Romeo Junior, la Citroën C3/ë-C3, la Cupra Terramar, la Dacia Duster, la Hyundai Inster et la Kia EV3. L'annonce a été faite devant un large parterre de journalistes et de représentants du secteur lors de la journée presse du Salon de l'Auto de Bruxelles.