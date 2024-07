Auteur d'une oeuvre consacrée aux migrants, Banksy réplique aux critiques du "Home Office"

"Le ministre de l'Intérieur a qualifié d'+ignoble et inacceptable+ mon bateau à Glastonbury", "ce qui me semble dépasser les bornes", a répliqué sur Instagram l'artiste, qui n'écrit que très rarement sur son compte.

"Le vrai bateau que je finance, le MV Louise Michel, a sauvé 17 mineurs non accompagnés" en Méditerranée lundi soir, a assuré Banksy. "Pour le punir, les autorités italiennes l'ont immobilisé, ce qui me semble ignoble et inacceptable", a-t-il ajouté.

Selon le compte X du navire humanitaire allemand, celui-ci avait recueilli au total 36 personnes lundi, dont 17 mineurs, avant de pouvoir accoster sur l'île italienne de Lampedusa.

Ce bateau décoré par Banksy, l'un de ses parraineurs, a été immobilisé pour 20 jours dans le port de Lampedusa, a annoncé mercredi son équipage sur X, appelant à la fin immédiate de ce "jeu politique" aux dépens de "gens qui cherchent la sécurité".