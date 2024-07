Avec la mort de Kadaré s'éteint une "voix monumentale" de la littérature

Avec la mort lundi d'Ismaïl Kadaré, géant albanais de la littérature qui avait fait de sa plume une arme contre les dictatures, une "voix monumentale" s'éteint. Mais son oeuvre puissante et libre survit, saluent d'une seule voix femmes et hommes politiques, éditeurs, et citoyens albanais.

"Je viens d'apprendre la triste nouvelle du départ du plus grand monument de la culture albanaise", a salué sur Facebook le Premier ministre albanais Edi Rama. "Il est désormais sur le piédestal de l'éternité, et aucun mot ne me vient".