Coup d'envoi des 179e Fêtes de Gand dans la chaleur de l'été

Sur une note estivale tant attendue, la 179e édition des Fêtes de Gand a officiellement débuté vendredi par la remise des clefs de la ville par le bourgmestre Mathias De Clercq à l'échevin des Fêtes, Bram Van Braeckevelt. Celui-ci devient ainsi le feestenburgemeester (bourgmestre des Fêtes). Ce festival urbain et populaire animera la Cité des Comtes pendant 10 jours.

Quelque 3.500 activités fleuriront aux quatre coins du centre-ville, entre concerts, spectacles, animations pour enfants et activités en plein air comme à l'intérieur. Gand est cette année couronnée du titre de Capitale européenne de la jeunesse. "Les deux tiers des activités seront organisés en journée, avant 18h00, pour que les familles et personnes à mobilité réduite puissent en profiter", a relevé le bourgmestre des Fêtes. "Mais nous avons aussi consacré une place aux seniors", a souligné l'échevin écologiste.

Plus d'un million de personnes se pressent chaque année à Gand pour profiter des Gentse Feesten. Pour convoyer tout ce petit monde, la fréquence des bus et des trams a été intensifiée la nuit, tandis qu'une ligne de tram (la T1, qui relie le centre au Flanders Expo et à la gare de Gand-Saint-Pierre) roulera 24h/24.