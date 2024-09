Découverte d'une oeuvre inconnue de Mozart

La pièce s'intitule "Serenate ex C" et appartient à la collection de Carl Ferdinand Beckers, conservée à la bibliothèque musicale de Leipzig. Elle a été découverte lors de recherches pour un nouveau catalogue musical sur l'œuvre du compositeur.

Les spécialistes supposent que Mozart (1756-1791) a écrit cette œuvre alors qu'il était un très jeune adolescent. Ulrich Leisinger, de la Stiftung Mozarteum, spécialisée dans les œuvres de Mozart, estime qu'il avait entre 10 et 13 ans.

La nouvelle œuvre sera présentée et jouée à l'opéra de Leipzig samedi prochain, 21 septembre.