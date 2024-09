Italie: Damiano David, chanteur des Måneskin, sort un premier titre solo

Dimitrios Kambouris

Damiano David, chanteur du groupe italien Måneskin qui a remporté l'Eurovision 2021, a sorti vendredi son premier titre solo, suscitant des inquiétudes parmi les fans sur la survie du quatuor.

Disponible sur plusieurs plateformes, "Silverlines" est le fruit de la collaboration du chanteur avec les artistes américains Sarah Hudson et Ferras, et le rappeur et producteur britannique Labrinth.