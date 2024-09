La légende américaine du jazz Benny Golson est décédée à l'âge de 95 ans

Le saxophoniste américain Benny Golson, légende du jazz, est décédé samedi dans sa maison de New York à l'âge de 95 ans. L'information a été confirmée lundi par son agent Jason Franklin au New York Times.

Benny Golson jouait du saxophone depuis ses 14 ans et a connu une carrière de près de 70 ans, notamment au côté de grands noms de la musique jazz tels Dizzy Gillepsie, Lionel Hampton eet John Coltrane. Il était principalement connu comme l'un des spécialistes d'un sous-genre du jazz, le hard-bop.

Également compositeur, Benny Golson a notamment marqué le monde du jazz avec les chansons 'I Remember Clifford', 'Blues March' et 'Killer Joe'. Il a par ailleurs composé dès les années '60 des musiques pour les séries M*A*S*H, The Partridge Family et Mission: Impossible. Il avait reçu en 2020 un trophée spécial aux Grammy Awards pour l'intégralité de son œuvre.