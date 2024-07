Le festival Sfinks Mixed invite un petit coin du monde à résonner à Boechout

De la salsa avec le groupe colombien LA-33, de la musique traditionnelle coréenne mêlée à des accords plus contemporains de K-pop avec Numori, l'ensemble chilien Calle Mambo, la chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré, en passant par la chanteuse, actrice - et depuis 2023 ministre de la Culture - brésilienne Margareth Menezes... L'affiche 2024 du festival se pare de perles exotiques et locales, avec également la venue de Marie Daulne, alias Zap Mama. L'autrice-compositrice et interprète belgo-congolaise se produira vendredi avec sa fille K.ZIA.

Les plus jeunes ne sont pas en reste puisqu'un tiers du site leur est totalement dédié. Sautillant des châteaux gonflables à une plaine de jeux, ils feront leur petit bonhomme de chemin en musique grâce, notamment, à des ateliers pour créer leurs propres instruments en matériaux recyclés. Des spectacles les attendent aussi, sans oublier le concert de Captain Winokio dimanche.