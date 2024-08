Obsèques d'Alain Delon samedi en petit comité et loin des caméras

Les obsèques auront lieu à huis clos dans la chapelle de la propriété de Douchy-Montcorbon (Loiret) achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie.

Elles auront lieu à 16H00, ont précisé les trois enfants de la star dans un échange avec l'AFP, confirmant que Mgr Di Falco célébrera la cérémonie.

Mgr Di Falco connaissait l'acteur, croyant, "depuis très longtemps".

La star du "Guépard" avait évoqué sa foi lors d'une interview en 2018, confiant sa "passion folle" pour la Vierge Marie. "C'est la femme au monde que j'aime le plus (...) et celle à qui je m'adresse le plus souvent", disait-il alors.