Paraguay: comique de stand-up pour détenues, ou quand l'école du rire "libère"

DANIEL DUARTE "Je suis pas pressée, j'ai pas d'évasion programmée aujourd'hui..." Le rire secoue les travées dans le patio de la prison pour femmes d'Asuncion. Pour une demi-douzaine d'entre elles, c'est le grand test de la scène, après des mois d'atelier de comédie stand-up, en guise d'aide à la réinsertion. "Quand ma mère a rencontré mon fiancé, elle l'a scanné de haut en bas... Mon Dieu ! Je tremblais plus que quand la police m'a arrêtée !" On peut toujours discuter de la teneur comique, mais auprès du public de détenues de la prison du "Bon Pasteur", ça fait mouche, et ça s'esclaffe franchement. Que peut demander de mieux une apprentie humoriste ? DANIEL DUARTE

Depuis trois mois, à raison d'une séance tous les 15 jours, une dizaine de détenues explorent les outils et clefs d'écriture du stand-up : "la chute", "l'absurde", la "personnification", "le comique de répétition", etc... Le fil rouge des ateliers est que l'expérience de plusieurs de ces femmes est de celles qui peuvent détruire une vie. Mais a aussi le potentiel de se transformer en combustible pour l'humour, analyse Carolina Romero, comédienne qui anime les ateliers. - La tragédie nourrit l'humour - "Ce qui alimente le succès du stand-up est d'une certaine façon la tragédie. Mais il faut une certaine habilité, et tout un processus, pour arriver à assumer certaines réalités, et en rire", explique-t-elle à l'AFP. DANIEL DUARTE

C'est le cas d'Adriana Torres, 33 ans, qui a laissé à la garde de son compagnon cinq enfants âgés de un à 15 ans, le temps qu'elle purge sa peine pour vol pour alimenter sa dépendance au crack. "J'ai commencé à me droguer il y a cinq ans, et deux ans ont suffi à me détruire totalement", raconte-t-elle à l'AFP. "Quand il m'a su détenue, mon père est venu me voir et m'a dit, rassuré : +je préfère te voir là que dans la rue+". Les yeux un peu embués, Adriana, bientôt libérable, dit sa gratitude envers les séances de stand-up "si belles, si positives, qui m'ont beaucoup aidé à desserrer mon esprit, et sentir que ces gens de l'extérieur (animateurs) venaient ici partager quelque chose avec nous". DANIEL DUARTE