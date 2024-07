Tenacious D annule sa tournée après une blague sur la tentative d'assassinat contre Trump

Le groupe de rock Tenacious D a annoncé mardi qu'il annulait le reste de sa tournée. Le duo américain composé de Kyle Gass et Jack Black est sous le feu des critiques après une blague malheureuse du premier à propos de la tentative d'assassinat contre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump.

Lors d'un concert à Sidney, Kyle Gass s'est vu offrir un gâteau d'anniversaire et son comparse l'a invité à faire un vœu en soufflant les bougies. "Ne manquez pas Trump la prochaine fois", a alors lancé le musicien, en référence à la tentative d'assassinat dont le candidat républicain a été victime.

À la suite de cette polémique, Jack Black a pris la parole mardi sur les réseaux sociaux. "J'ai été pris de court par ce qui a été dit lors du spectacle de dimanche. Je ne tolérerai jamais les discours de haine ni n'encouragerai la violence politique sous quelque forme que ce soit", a affirmé le musicien et acteur. "Après mûre réflexion, je ne pense plus qu'il soit approprié de poursuivre la tournée Tenacious D, et tous les futurs projets créatifs sont suspendus."