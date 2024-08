Evacuations dans l'ouest de la Turquie en raison des feux de forêt

Au moins un village a été évacué vendredi en raison d'un feu de forêt qui progressait près d'Izmir, la troisième plus grande ville de Turquie. Plusieurs maisons ont été détruites, ont rapporté les autorités.

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Plus de 1.000 personnes participent aux opérations d'extinction dans le quartier de Dogançay dans le district de Bayrakli, à environ 15 kilomètres au nord du centre d'Izmir, a expliqué aux journalistes le gouverneur d'Izmir, Suleiman Elban. Le vent fort rend difficile l'emploi des moyens aériens.

Plus tôt dans la journée, le maire de Bayrakli, Irfan Önal, a appelé les habitants à "quitter leurs maisons dès que possible". L'incendie "a malheureusement atteint les zones résidentielles à cause du vent", a-t-il ajouté.