680 millions d'euros de subsides pour l'usine canadienne d'Umicore

La production sur le site canadien devrait débuter en 2026. L'usine emploiera quelque 600 personnes, sans parler du gros millier d'emplois pour la construction du site. Annuellement, 35 GWh de volumes en matériaux actifs cathodiques y seront produits, de quoi équiper les batteries de 525.000 véhicules électriques, selon De Tijd.

Dans un communiqué mardi, Umicore précise qu'à la suite de son entrée récente sur le marché nord-américain, son carnet de commandes dans l'activité "Battery Materials" s'élève actuellement à 190 GWh de volumes en matériaux actifs cathodiques contractés pour 2027 et atteint déjà aujourd'hui 270 GWh pour 2030. "Le carnet d'ordres est bien diversifié entre plusieurs fabricants de batteries et de voitures en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et couvre des plateformes d'entrée, de volume et haut de gamme pour une grande variété de marques et de modèles de voitures", souligne-t-on.