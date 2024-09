Avec le jeu vidéo "Space Marine II", la saga "Warhammer" confirme sa popularité

Ce jeu brutal et sanglant, qui plonge des soldats futuristes dans une guerre spatiale face à des extraterrestres belliqueux, a ainsi dépassé les deux millions d'exemplaires écoulés quelques jours après son lancement et il s'est hissé à la troisième place des ventes sur la plateforme Steam aux États-Unis, selon le cabinet américain Circana.

Ce succès témoigne de la longévité de la marque créée au début des années 1980 par l'entreprise britannique Games Workshop et depuis déclinée dans deux univers: la "dark fantasy" de "Warhammer" et la dimension futuriste de "Warhammer 40.000", parfois abrégé "Warhammer 40k".

- "Monde à part entière" -

Des livres, plus d'une cinquantaine de jeux vidéo allant des genres les plus classiques (tir, stratégie) aux plus surprenants (course, sport): l'expansion de l'univers de "Warhammer" dans la pop culture ne semble pas avoir de limite. Si bien qu'une série de films Amazon a été annoncée à l'hiver 2022, avec la participation de l'acteur britannique Henry Cavill, interprète de "Superman" et "The Witcher".