Les tests de Mathieu: les Pixel Buds Pro de Google ont-ils quelque chose de spécial ?

Les Pixel Buds Pro sont des écouteurs entièrement sans fil (style AirPods) à la sauce Google. Il s’agit déjà de la 4e génération (la première est sortie en 2017), mais vous l’avez compris, c’est la première à pouvoir s’insérer dans les oreilles des Belges.

Au niveau du design, Google ne prend pas trop de risques. Les Buds Pro, sortis en 2022 et mis à jour en 2023, sont de petits haricots plutôt discrets, surtout dans leur version noire qui m’a servie de test (il existe de nouvelles couleurs plus voyantes: bleu, porcelaine, corail). Ils me font d’ailleurs penser aux derniers modèles de Samsung, mais soyons honnêtes: il n’y a pas 36 manières de fabriquer des intra-auriculaires de petite taille et sans tige. Ils sont assez légers (6,2 grammes pièce), ce qui leur permet de bien tenir en place dans l’oreille, même en mouvement. Ils se rangent dans une petite boite élégante et agréable au toucher, qui contient bien sûr une batterie et qui accepte la charge sans fil, de plus en plus répandue. Leur autonomie est bonne sans être exceptionnelle: environ 7h d'écoute par charge avec la réduction active de bruit (11h sans), et environ 20h (ou 31h) si le boitier est à 100% (il permet donc de charger presque 3 fois les écouteurs). Il y a des commandes tactiles pour le volume, le ON/OFF, morceau suivant ou l'activation de Google Assistant.

Une qualité audio moyenne

Au niveau du son, on a depuis quelques années atteint des sommets dans la miniaturisation et la démocratisation des composants. Ainsi, même une paire à 69€ pourrait vous sembler excellente, et il n'est pas nécessaire de mettre 229€. Les Buds Pro ne se démarquent pas spécialement par des basses profondes ou des voix qui se détacheraient particulièrement bien. Ils reproduisent un son équilibré et honorable, modifiable via les presets d'un égaliseur basique. J'ai connu mieux en termes d'expérience audio avec des écouteurs sans fil (je pense à Sennheiser, Sony ou JBL), mais j'ai connu pire aussi. Sachez que les Buds Pro sont compatibles avec l'audio spatial, donc en théorie, la musique compatible affiche un rendu plus aérien, et on a l'impression d'être au milieu d'un groupe de musique, les instruments semblant se détacher les uns des autres à différents endroits.