La Corée du Sud a connu 26 "nuits tropicales" consécutives, record vieux de 118 ans battu

La Corée du Sud a battu un record météorologique vieux de 1907 en enregistrant vendredi sa 26e "nuit tropicale" consécutive, phénomène où la température ne descend pas en dessous de 25 degrés entre le lever et le coucher du soleil, selon des données officielles.

"L'air froid ne vient pas du nord, et comme nous sommes affectés par le côté sud-ouest qui est plus chaud, la température est continuellement enregistrée autour de 25 degrés Celsius ou plus", a déclaré à l'AFP Youn Ki-han, directeur de la division des prévisions météorologiques de Séoul.