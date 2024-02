La France a accueilli un tiers des voyages à l'étranger des Belges l'été dernier

L'été dernier, la France a accueilli plus d'un tiers (34,3%) des voyages à l'étranger des Belges, ressort-il d'une étude de l'office statistique belge Statbel publiée mercredi. L'Espagne est le second pays étranger le plus plébiscité. Les séjours en Belgique étaient, eux, en recul.