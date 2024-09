Nigeria: les inondations dans le nord-est font craindre 1,1 million de déplacés

Audu MARTE

"Il était une heure du matin, je dormais quand j'ai soudain senti mes jambes mouillées, je me suis réveillée et je me suis rendue compte que c'était toute notre maison qui était en train de se remplir d'eau...", raconte à l'AFP Fatima Yakubu, 26 ans et mère de six enfants.

Cette habitante de Maiduguri, capitale régionale de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, a bien cru qu'elle et sa famille ne survivraient pas aux inondations massives qui ont ravagé la ville dans la nuit de lundi à mardi.