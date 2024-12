30% des Wallons sont en surpoids: la clinique du poids d’Epicura adapte son offre pour répondre à la demande

Face à l'augmentation du nombre de Belges en surpoids ou en situation d'obésité, la clinique du poids du centre Epicura dans le Borinage étoffe son équipe et élargit son offre pour répondre à une demande croissante.

"Ça devient compliqué, forcément déjà pour le travail. Il y a déjà les problèmes de santé, les hausses de tension, les problèmes au dos, les problèmes à la hanche...", explique-t-elle. "Donc je me dis que ce serait bien de perdre un peu de poids, s'il me reste 8 ou 9 ans à travailler".

Dans quelques mois, Corinne, 57 ans, franchira une étape décisive. Elle s'apprête à entamer une intervention qui pourrait lui permettre de perdre environ 40 kilos. Pour elle, l'objectif est clair : retrouver une vie plus simple, loin des contraintes physiques qui pèsent sur son quotidien.

L'équipe dédiée à la clinique du poids est ainsi passée de 5 à 15 professionnels, comprenant des kinésithérapeutes, des psychologues et des spécialistes de la nutrition.

"La première solution, c'est simplement la nutrition", explique Séverine Castiau, coordinatrice de la clinique du poids chez Epicura. "On réaménage leur plan nutritionnel. D'autres voient bien qu'ils ont des problèmes émotionnels en relation avec l'alimentation, on va accompagner cette nutrition avec un suivi psychologique et émotionnel".

1500 patients par an

Chaque année, 1500 patients sont suivis par la clinique du poids d’Epicura. Si une majorité d’entre eux souffre de surpoids, le centre accueille aussi des personnes confrontées à une difficulté d’acceptation de leur corps.

"Quelqu'un de maigre peut être en mauvaise santé, quelqu'un d'obèse peut être en mauvaise santé", précise Séverine Castiau. "On les accompagne aussi bien au niveau de leur estime de soi que de l'image de soi".

Une réponse aux troubles alimentaires

Outre la gestion du surpoids et de l'obésité, la clinique du poids prend également en charge les personnes présentant des troubles du comportement alimentaire, une autre facette importante des défis rencontrés par les patients.